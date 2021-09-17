«Присутствие» Путина в Гюмри вызвало неоднозначную реакцию

В Армении в городе Гюмри, где в октябре должны пройти выборы в органы местного самоуправления, появились предвыборные плакаты с изображением президента России Владимира Путина. Плакаты на билбордах агитируют за Коммунистическую партию Армении, которая также участвует в муниципальных выборах в городе, где расположена 102-я российская военная база. Об этом пишет армянская служба Радио Свобода.

Согласно сообщению, изображение Путина на плакате сопровождается надписью «Навеки вместе». На нем изображены Кремль, флаги Армении и России. А на противоположной стороне плаката - агитационная информация в пользу Коммунистической партии Армении. Также используется лозунг «Навеки с Россией».

В Компартии Армении заявили, что рекламные щиты заказаны членом партии Ерджаником Казаряном.

Сам Казарян отказался сообщить армянской службе, сколько билбордов он заказал, сколько денег потратил на это или кто предоставил финансирование. Он прокомментировал надписи «Навеки вместе» и «Навеки с Россией»: «А что там должно было быть написано? «Навеки вместе» или «Навеки с Россией» всегда было мнением большинства армянского народа. Я хорошо осведомлен о той работе, которая была проделана за эти 30 лет, чтобы разрушить армяно-российские отношения, о работе, которая частично увенчалась успехом, осведомлен о том, кем эта работа ведется и как».

Армянская служба Радио Свобода отмечает, некоторые жители Гюмри не заметили эти плакаты, а кто-то задался вопросом, почему плакаты с изображением лидера другого государства появились в их городе.

«О чем думали те, кто устанавливал эти плакаты? Нельзя этого делать. Мы же независимая страна, у нас есть своя государственность, мы празднуем День независимости. Это просто позор…. Как будто хотят сказать, что скоро вы откажетесь от своей независимости», - пожаловался один из жителей города.

«Присутствие» Путина в городах Армении вызвало бурные дискуссии и в социальных сетях.

В Гюмри установлены два плаката с изображением Путина. Казарян не исключает заказа и других плакатов, символизирующих армяно-российскую дружбу.