«Вызывает удивление и сожаление»: в Баку ответили на заявление Минобороны России

Спустя некоторое время Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с этой информацией Минобороны РФ.

В субботу Министерство обороны РФ распространило информацию о том, что 17 сентября 2021 г. в районе города Шуша было зафиксировано «три обстрела постов вооруженных формирований Нагорного Карабах а». Российское военное ведомство, ссылаясь при этом на армянскую сторону, утверждало, что «огонь велся с позиций вооруженных сил Азербайджанской Республики. В результате обстрела ранения получили двое военнослужащих вооруженных формирований Нагорного Карабах а. Командованием миротворческого контингента проводится разбирательство с участием представителей обеих сторон».

Как заявил заместитель начальника пресс-службы министерства подполковник Анар Эйвазов, информация, распространенная Минобороны России со ссылкой на армянскую сторону, о том, что якобы в результате обстрела подразделениями азербайджанской армии 17 сентября в направлении города Шуша были ранены два армянских боевика, вызывает удивление и сожаление.

"Вышеуказанный инцидент расследовался при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджанской Республики и руководства миротворческого контингента Российской Федерации. В результате было установлено, что наши части не открывали огонь в указанный день и в указанном направлении. Непонятно, как информация, расследованная с участием обеих сторон, впоследствии была представлена совершенно в другой форме.

Азербайджанская сторона продолжает свои усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций в соответствии с законодательством нашей страны, строго придерживаясь положений Трехстороннего заявления", - отметил Эйвазов.