В Ереване требуют отменить «красочное празднование» дня независимости: «произойдет кровопролитие»

В Ереване родственники погибших и пропавших без вести во время 44-дневной войны военнослужащих требуют отменить «красочное празднование» по случаю дня независимости (21 сентября) Армении.

Армянские СМИ пишут, что один из собравшихся по этому поводу на площади Республики сказал, что родные погибших армянских солдат поинтересовались у помощника премьер-министра Наири Саркисяна, гарантирует ли он, что 21 сентября на площади не произойдет инцидента. «Не исключается, что 21 сентября здесь вместо празднества, не дай Бог, произойдет кровопролитие, поскольку соберутся люди различных взглядов», - утверждает мужчина.

Он отметил, что именно из-за этого они требуют, чтобы концерт был отменен.