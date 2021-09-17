С Юпитером столкнулся неизвестный небесный объект. Наблюдениями поделились астрономы и любители космоса сразу в нескольких странах, пишет Earth Sky.

В начале недели они заметили на поверхности планеты яркую вспышку. Немецкий астроном Харальд Палеске считает, что это был «настоящий удар о планету» — предположительно, 100-метрового астероида.

Сейчас ученые тщательно следят за Юпитером в поисках на нем небольшой отметины или темного пятна в результате удара.