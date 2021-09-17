Азербайджан поможет снять сериал про человека, захватившего Азербайджан

По данным узбекских СМИ, второй и третий сезон сериала будут снимать в сотрудничестве с Азербайджаном. Договоренности достигнуты во время беседы министров культуры двух стран. Стоит отметить, что первый сезон сериала был снят в сотрудничестве с Турцией. Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков заявил, что сотрудничество с Азербайджаном в съемках сериала основан на то, что ученые из этой страны вносят большой вклад в изучение истории Джелал ад-Дина Мангуберди.

Отметим, что Джелал ад-Дин Мангуберди является последним хорезмшахом. Он пришёл к власти в феврале 1221 года после смерти своего отца, хорезмшаха Мухаммеда II и возглавил борьбу Хорезма против монгольского вторжения. Когда Хорезм пал под натиском войск Чингизхана, Джелал ад-Дин организовал поход на Южный Кавказ и захватил азербайджанские земли.

В 1225 году Джелал ад-Дин вторгся в Южный Азербайджан. Взяв Марагу, не оказавшую серьезного сопротивления, султан пошел на Тебриз и овладел городом. За короткое время власть Джелал ад-Дина признала Гянджа, Барда, Шамкир и другие города Азербайджана. В ходе завоевания Джелалом ад-Дином Южного Кавказа распалось государство Ильдегизидов. Ширваншахи также признали себя вассалами Джелал ад-Дина.