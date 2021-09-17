Полуголая модель устроила фотосессию на фоне храма и возмутила россиян

В Благовещенске полуголая модель устроила фотосессию на фоне Ксении Петербуржской и возмутила жителей российского города. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на «Амурскую службу новостей».

На снимке оголенная по пояс девушка с красными волосами стоит на фоне храма и закрывает грудь руками, показывая поднятые вверх средние пальцы. Фото появилось в социальных сетях и вызвало резкую негативную реакцию некоторых пользователей, которых задела выбранная для съемки локация.

«Никто не умаляет красоты девицы, но видно природа обделила ее кое-чем другим. Это не норма», «Деградация народа, печально!», — возмущались одни. «Я в шоке от комментариев. И всю эту жесть и оскорбления пишут верующие люди?», «Да вы воспринимайте это здание как красивый объект архитектуры. На это и расчет, и не цепляйте сюда веру», — написали другие.