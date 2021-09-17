В Азербайджане современные поезда ставят на старые советские рельсы

Несколько дней назад haqqin.az со ссылкой на узбекские СМИ опубликовал сообщение о реализации новых проектов по расширению сети скоростных поездов по всему Узбекистану.

В 2019 году Азербайджанская Железная Дорога и швейцарская компания Stadler также подписали контракт на поставку первых 10 одноэтажных поездов FLIRT. Более того, как сообщает Тренд, Stadler снова готова рассмотреть свое участие в поставках дополнительного подвижного состава в Азербайджан.

Однако, парадокс заключается в том, что новые швейцарские вагоны в Азербайджане ставят на старые советские железнодорожные рельсы. И в то время, как скорость скоростных поездов в Узбекистане достигает 250 км/ч, в Азербайджане т.н. «скоростные поезда» развивают максимальную скорость 60 км/ч. По этой причине, пассажиры предпочитают доезжать в регионы страны на автомобилях, а не на поездах. По этой же причине, вопреки прогнозам и ожиданиям, все еще не удалось снизить транспортную нагрузку на автомобильных автомагистралях. Какой смысл ставить новые современные вагоны на старые советские рельсы? Видимо, у азербайджанских чиновников своя логика…