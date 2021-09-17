Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 10:26

В последние дни иранская дипломатия стала усиленно искать пути решения проблемы, возникшие в связи с новыми транспортными условиями на дороге Горис – Гафан. В СМИ Азербайджана стали один за другим появляться сообщения о переговорах посла этой страны в Баку Сейида Аббаса Мусави с официальными лицами нашей страны в связи с этим вопросом. Но, кажется, окончательного ответа дипломат так и не получил.

Да, посол Ирана в Баку в последние дни проявляет небывалую активность. Ранее, в течение недели Мусави дважды добивался приема у помощника президента Азербайджана по внешней политике Хикмета Гаджиева. В центре внимания сторон были вопросы, связанные с решением проблем, с которыми сталкиваются иранские водители большегрузных автомобилей на той части дороги, которая проходит по территории Азербайджана. Но, по всей видимости, ничего путного не добившись посол Сейид Аббас Мусави ринулся поэтому же поводу на встречу с вице-премьером Шахином Мустафаевым. Видимо, попытка политического решения вопроса оказалась тщетной. А вице-премьер как раз и курирует эти вопросы. К тому же он является и сопредседателем азербайджано-иранской межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Вот и направил посол свои просьбы по новому адресу. По сообщению азербайджанских СМИ со ссылкой на посольство, в ходе встречи были обсуждены текущие изменения в регионе, в особенности новая ситуация в приграничных районах Азербайджана и Армении, новые транспортные условия на дороге Горис – Гафан, а также другие связанные с этим вопросы. Активность посла стала проявляться после начала азербайджанской стороной проверок иранских машин, незаконно перевозящих грузы в Ханкенди и другие пункты Карабаха в зоне ответственности российских миротворческих сил. Причем, без разрешения азербайджанской стороны. Такие факты часто освещались в местной прессе с соответствующими доказательствами, но сталкивались с категорическим отрицанием иранской стороны. Мол, все это неверно, Иран питает дружеские отношения «к соседнему и братскому» Азербайджану. Более того, 11 августа МИД Азербайджана вручил Мусави ноту в связи с незаконными перевозками иранскими автомобилями грузов для остатков сепаратистского режима в Карабахе. Но беспокойство азербайджанской стороны Тегеран не разделял, а перевозки продолжались. И вот азербайджанская сторона стала подвергать иранские машины таможенному досмотру, взимать с них пошлины на участке дороги Горис – Гафан, проходящему по территории Азербайджана. И началось…

Понимая, что активные усилия действующего посла не возымели действия, за что он, видимо, еще ответит перед своим правительством, Тегеран запустил бывшего посла ИРИ в Азербайджане Мохсена Пак Айина. На сайте дипмиссии он пишет, что объявленная политика нового иранского правительства позволяет изменить внешнеполитический подход Ирана к Азербайджану. И может включать такие меры, как завершение строительства железной дороги Решт – Астара, обеспечение развития многообещающего сотрудничества в банковской, энергетической, торговой сферах, взаимодействия на Каспийском море. Смысл его статьи в принципе мало чем отличается от заявлений его преемника. Он также отрицает факт перевозок иранскими фурами тысяч тонн незаконных грузов в Карабах. И сваливает всю вину на «трансрегиональных игроков, этноцентристов и связанных с ними СМИ, пытающихся создать недопонимание между двумя странами с целью ослабления отношений между ними». К этой игре, по его словам, втянуты и некоторые средства массовой информации Азербайджана. Все это в привычном нам духе иранской дипломатии. Но, видимо, потерял былую бдительность экс-посол. Чего стоит одно его заявление о том, что объявленная политика нового иранского правительства позволяет изменить внешнеполитический подход Ирана к Азербайджану. В том числе и к вопросу завершения строительства железной дороги Решт – Астара. Он по сути раскрыл многолетнюю тайну затягивания строительства этого недостающего участка международного транспортного коридора Север – Юг – Тегеран затягивает процесс умышленно. Около двадцати лет ведутся переговоры о строительстве железной дороги в рамках этого маршрута. Более десяти лет «строился» небольшой участок Казвин – Решт. Столько же иранская сторона отвела, видимо, и участку Решт – Астара, ссылаясь на отсутствие средств. Дошло до того, что азербайджанская сторона выделила Ирану льготный кредит на сумму 500 млн долларов для завершения этой работы. Но и это не помогло. Уже который год работает участок маршрута Север – Юг, проложенный по противоположному берегу Каспия – через Туркменистан и Казахстан. А более короткий и комфортный во всех отношениях участок через Азербайджан так и ждет своей очереди. И экс-посол то ли случайно, то ли намеренно пролил свет на причину такой «любви» иранской стороны к Азербайджану, о которой до этого мы лишь догадывались.