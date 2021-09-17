В Турции убили азербайджанку. А затем нашли и тело ее предполагаемого убийцы

В турецкой провинции Невшехир убита 45-летняя азербайджанка. Тело женщины по имени Тархана Яман обнаружено в одном из домов в районе Аванос, где она была застрелена из охотничьего ружья. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Инцидент произошел 17 сентября в частном доме на улице Иноу в Верхнем квартале района Аванос. Женщина проживала в Невшехире, но являлась гражданкой Азербайджана. Т.Яман направилась на встречу в районе Аванос с местным жителем по имени Дюран.А. Близкие женщины и обнаружили ее тело со смертельными ранениями в доме ее знакомого. Прибывшие в дом врачи «Скорой помощи» констатировали смерть Т.Яман.

Правоохранительные органы объявили в розыск Дюрана.А. Однако, 18 сентября в районе Коджасинан провинции Кайсери было обнаружено и тело Дюрана.А. По предварительной версии, мужчину на смерть сбил поезд. Расследование продолжается.