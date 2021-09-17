МИД Ирана: Для Ирана территориальная целостность соседних стран – превыше всего
«Для Ирана территориальная целостность соседних стран важнее всех других вопросов».
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Ирана Саида Хатибзаде.
По его словам, региональное сотрудничество – основа мира и стабильности. «Текущие процессы должны перерасти в коллективное сотрудничество, и это единственный выход», – подчеркнул он.
Хатибзаде отметил, что для Ирана очень важно развитие соседних стран. «Все соседи должны понимать, что развития, мира и стабильности в регионе можно достичь только путем коллективного сотрудничества», – сказал он.