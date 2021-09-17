Депутат Вахид Ахмедов: «В скором времени Азербайджан полностью установит контроль над Лачинским коридором»

На очередном этапе азербайджано-российских переговоров практически решены два важных вопроса карабахского урегулирования: демаркация и делимитация границы между Азербайджаном и Арменией на основе карт СССР и открытие Зангезурского коридора под контролем российских и армянских пограничников. Об этом сообщает армянское издание hraparak.am.

В публикации отмечается, что будут установлены пограничные пункты пропуска и азербайджанцы будут платить за пользование Зангезурской дорогой. Называется даже цифра - 150 миллионов долларов в год. Что же касается взятой под контроль азербайджанскими пограничниками дороги Горис - Кафан, то российская сторона, по утверждению армянского СМИ, обещала профинансировать строительство объездной дороги Татев - Кафан. При этом ни в какой форме понятие «Арцах» в переговорах не фигурирует.

Издание также указывает, что председатель комиссии по обороне парламента Армении Андраник Кочарян «не опроверг и не подтвердил нашу новость, заявив, что все шаги приведут к установлению эры мира».