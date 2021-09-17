Депутат Вахид Ахмедов: «В скором времени Азербайджан полностью установит контроль над Лачинским коридором»
На очередном этапе азербайджано-российских переговоров практически решены два важных вопроса карабахского урегулирования: демаркация и делимитация границы между Азербайджаном и Арменией на основе карт СССР и открытие Зангезурского коридора под контролем российских и армянских пограничников. Об этом сообщает армянское издание hraparak.am.
В публикации отмечается, что будут установлены пограничные пункты пропуска и азербайджанцы будут платить за пользование Зангезурской дорогой. Называется даже цифра - 150 миллионов долларов в год. Что же касается взятой под контроль азербайджанскими пограничниками дороги Горис - Кафан, то российская сторона, по утверждению армянского СМИ, обещала профинансировать строительство объездной дороги Татев - Кафан. При этом ни в какой форме понятие «Арцах» в переговорах не фигурирует.
Издание также указывает, что председатель комиссии по обороне парламента Армении Андраник Кочарян «не опроверг и не подтвердил нашу новость, заявив, что все шаги приведут к установлению эры мира».
Комментируя haqqin.az это сообщение, депутат Милли Междлиса Вахид Ахмедов назвал смехотворными надежды Армении взимать с Азербайджана за пользование Зангезурской дорогой 150 млн долларов.
«Это дезинформация, и связана она с тем, что МВД, Государственный таможенный комитет и Госпогранслужба Азербайджана установили законный контроль над проходящими через азербайджанскую территорию иранскими грузовиками. И теперь армяне хотят успокоить свою общественность тем, что вот, мол, мы будем зарабатывать миллионы с транзита между Азербайджаном и НАР», - полагает депутат.
Как указывает В.Ахмедов, во-первых, Зангезурский коридор будут контролировать пограничники ФСБ России, а не Армении, а во-вторых эта дорога будет находиться в международном пользовании, в частности России, Ирана и других стран. Более того, Азербайджан в скором времени полностью восстановит контроль над Лачинским коридором, который имеет важное значение для безопасности азербайджанского Карабахского региона.
«Что же касается демаркации и делимитации вообще, то этот процесс предполагается провести объективно, то есть на основе обозначенных на картах СССР границ между двумя республиками. Это очень важный фактор с точки зрения установления мира в регионе. Безусловно, одновременно с этим откроется Зангезурская дорога, однако все разговоры о «умопомрачительных» пошлинах, которые якобы будет платить Азербайджан, выдумка обозленных установлением Азербайджана правового порядка на межгосударственной дороге Горис – Кафан армянских СМИ. Дорога проходит через территорию Азербайджана, освобожденную во второй карабахской войне», - подчеркивает депутат.