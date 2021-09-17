Эрдоган вылетел в Нью-Йорк

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на администрацию президента.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направился в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В понедельник, 20 сентября, Эрдоган примет участие в церемонии открытия Турецкого дома в Нью-Йорке.

Глава турецкого государства обратится к участникам мероприятия 21 сентября, в первый день 76-й сессии Генеральной Ассамблеи. Сессия Генассамблеи посвящена предотвращению пандемии COVID-19, восстановлению устойчивости, реагированию на потребности планеты, уважению прав человека и возрождению ООН.

На полях сессии турецкий лидер проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран, а также с генсеком ООН Антониу Гутерришом.

Эрдоган примет участие в конференции «Более справедливый мир возможен», организованной Турецко-американским национальным координационным комитетом, встретится с представителями турецкой и мусульманской общин, даст интервью американским СМИ.

Ожидается также участие президента Эрдогана в традиционном гала-ужине 11-й Инвестиционной конференции Турции с участием представителей делового мира США.