Россияне голосуют и в Баку на выборах в Госдуму

Сегодня, 19 сентября, в посольстве России в Баку проходит завершающая стадия голосования на выборах в Государственную Думу.

Избирательный участок открылся в 08:00, голосование продолжится до 20:00. На 12:00 по бакинскому времени на выборах проголосовало более 110 избирателей.

За голосованием наблюдают два представителя Общественной палаты России и один представитель Бакинского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ (МИМРД МПА СНГ).

Неделю назад в здании исполнительной власти города Гянджи прошло досрочное голосование.