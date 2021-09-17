Взрывы в Джелалабаде. «Талибан» обвинил «ИГ»

В афганском городе Джелалабад прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца событий.

Согласно информации источника, взрыв произошел утром в воскресенье, 19 сентября. В результате случившегося погибли два человека, еще один ранен. Пострадавший, по предварительным данным, является активистом «Талибана».

Напомним, что накануне Al Jazeera сообщила о серии взрывов в Джелалабаде. В результате погибли по меньшей мере семь человек, около 30 пострадали. Среди получивших ранения есть женщины и дети.

«Талибан» обвинил в организации взрывов «Исламское государство».

Ранее в провинции Нангархар на востоке Афганистана заявили об аресте 80 боевиков «Исламского государства». Губернатор провинции Мавлави Мохаммад Надим подчеркнул, что талибы продолжают борьбу с террористическими организациями на афганской территории.