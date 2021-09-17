Эрдоган: Если состоится встреча с Пашиняном, Турция установит и дипломатические отношения с Арменией

«Будет ли открыт Зангезурский коридор – это политический вопрос. Открытие Зангезурского коридора внесет положительный вклад в преодоление трудностей в азербайджано-армянских отношениях».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед визитом в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

Президент Турции сказал, что если премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет встретиться с ним, то Армения должна предпринять позитивные шаги: «Премьер-министр Грузии передал мне предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о проведении встречи. Но для этого Армения должна предпринять позитивные шаги. Если эта встреча состоится, то и Турция установит дипломатические отношения».