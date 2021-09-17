Президент США Джо Байден с самого начала своего мандата столкнулся с серьезнейшим кризисом на южных границах Соединенных Штатов. Сотни тысяч нелегальных мигрантов, в основном из стран Центральной Америки рванули к северному соседу, привлеченные обещаниями новой администрации Белого дома предоставить легальный статус своим непрошеным гостям. А теперь к этой армии нелегальных hispanics, как называют выходцев из южного континента, добавились тысячи гаитян, которых здесь точно никто не ждал. И в этот раз кризис охватил уже не Южную Калифорнию, а окрестности техасского города Дель Рио, также граничащего с Мексикой, куда гаитяне добираются, перебираясь через мелководную пограничную реку.

Их ряды растут в геометрических пропорциях. Если в минувшую среду мигрантов было около 4 тысяч, то к субботе это число составило уже 14878 человек. Гаитяне разместились под пограничным мостом через реку и рядом с ними, у них нет ни палаток, ни туалетов, нет в достаточном количестве питьевой воды и продовольствия, большинство просто спят на грязной земле. А сейчас в этих краях царит жара — 38 градусов по Цельсию, что вкупе с полной антисанитарией грозит в любой момент вызвать эпидемию. Особенно опасную в условиях пандемии коронавируса. Противники президента говорят, что тот заставляет вакцинироваться всех федеральных работников, а в это время пограничники вынуждены общаться с нелегалами, которые на сто процентов не вакцинированы. К тому же значительное число из них больны СПИДом, туберкулезом и сифилисом.

«У меня ощущение после всего увиденного и разговора с агентами пограничного патруля, что худшее еще впереди, - говорит конгрессмен-республиканец от штата Техас Август Пфлюгер. – Все это намного хуже, чем можно было представить».

Многие нелегальные гаитяне прибыли из других стран Латинской Америки, таких как Чили и Бразилия. Там они получили разрешение на проживание и работу после катастрофического землетрясения на Гаити 2010 года, которое унесло жизни 200 тысяч человек. Но сигналы, которые отправили еще во время президентских выборов демократы, пообещавших отменить все запреты для нелегалов, принятые Дональдом Трампом, позвали их дальше - к «земле обетованной». Особая приманка заключалась в том, что Байден пообещал легализовать 150 тысяч гаитян, которые уже находятся в США с конца июля этого года.

Результаты не заставили себя ждать. В этом финансовом году, который заканчивается 30 сентября, границу с США попытались пересечь 28 тысяч гаитян (в 2020 году их было 4395, в 2019 году – 2046).