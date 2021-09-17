Гаити создает свою республику в Техасе наша корреспонденция
Президент США Джо Байден с самого начала своего мандата столкнулся с серьезнейшим кризисом на южных границах Соединенных Штатов. Сотни тысяч нелегальных мигрантов, в основном из стран Центральной Америки рванули к северному соседу, привлеченные обещаниями новой администрации Белого дома предоставить легальный статус своим непрошеным гостям. А теперь к этой армии нелегальных hispanics, как называют выходцев из южного континента, добавились тысячи гаитян, которых здесь точно никто не ждал. И в этот раз кризис охватил уже не Южную Калифорнию, а окрестности техасского города Дель Рио, также граничащего с Мексикой, куда гаитяне добираются, перебираясь через мелководную пограничную реку.
Их ряды растут в геометрических пропорциях. Если в минувшую среду мигрантов было около 4 тысяч, то к субботе это число составило уже 14878 человек. Гаитяне разместились под пограничным мостом через реку и рядом с ними, у них нет ни палаток, ни туалетов, нет в достаточном количестве питьевой воды и продовольствия, большинство просто спят на грязной земле. А сейчас в этих краях царит жара — 38 градусов по Цельсию, что вкупе с полной антисанитарией грозит в любой момент вызвать эпидемию. Особенно опасную в условиях пандемии коронавируса. Противники президента говорят, что тот заставляет вакцинироваться всех федеральных работников, а в это время пограничники вынуждены общаться с нелегалами, которые на сто процентов не вакцинированы. К тому же значительное число из них больны СПИДом, туберкулезом и сифилисом.
«У меня ощущение после всего увиденного и разговора с агентами пограничного патруля, что худшее еще впереди, - говорит конгрессмен-республиканец от штата Техас Август Пфлюгер. – Все это намного хуже, чем можно было представить».
Многие нелегальные гаитяне прибыли из других стран Латинской Америки, таких как Чили и Бразилия. Там они получили разрешение на проживание и работу после катастрофического землетрясения на Гаити 2010 года, которое унесло жизни 200 тысяч человек. Но сигналы, которые отправили еще во время президентских выборов демократы, пообещавших отменить все запреты для нелегалов, принятые Дональдом Трампом, позвали их дальше - к «земле обетованной». Особая приманка заключалась в том, что Байден пообещал легализовать 150 тысяч гаитян, которые уже находятся в США с конца июля этого года.
Результаты не заставили себя ждать. В этом финансовом году, который заканчивается 30 сентября, границу с США попытались пересечь 28 тысяч гаитян (в 2020 году их было 4395, в 2019 году – 2046).
И Белый дом получил сполна за эту бездумную политику, совершенно не просчитав, к чему могут привести подобные обещания. Между тем гаитяне составляют незначительную долю — всего 4 процента от всех нелегалов. Только в августе Пограничный патруль США задержал 200 тысяч нелегалов, а за весь год эта цифра составила 1.5 миллиона человек.
В этой ситуации администрация Байдена была вынуждена начать радикально менять свою иммиграционную политику. В субботу президент сообщил нации, что США будут депортировать гаитян.
Легко сказать, тяжело сделать. Властям придется арендовать самолеты небольших компаний, которые совершают чартерные рейсы. Но на свой борт такие самолеты могут принять максимум 135 человек. Сколько же рейсов понадобится, чтобы депортировать 14 тысяч, тем более, что это число с каждым днем растет.
Байден попал в положение цугцванга, любой его шаг будет плохим. Он сейчас оказался под перекрестным огнем со стороны правозащитных групп, которые резко критикуют его за то, что власти намерены возвращать на Гаити несчастных беженцев, даже не пытаясь проверить, есть ли у них основания опасаться там за свою жизнь.
Еще громче звучат голоса республиканцев в конгрессе. Они говорят, что президент собирает то, что посеял. Стратегия Байдена в период избирательной кампании была ясна — он пообещал предоставить гражданство 11 миллионам нелегалов с тем, чтобы впоследствии они голосовали за демократов. Но немудреная эта арифметика – палка о двух концах. Никто пока не может просчитать, сколько американцев отвернется от демократов, проводящих такую политику. По крайней мере все белое население техасского городка Дель Рио будет точно голосовать за их противников - республиканцев.