В Индии девочка Лакшими (Lakshimi) шесть лет назад родилась с деформаций на лице в виде продолговатого хобота. Согласно материалу, после рождения внешность ребенка испугала местных жителей, однако позже они признали ее воплощением бога мудрости и благополучия Ганеши с головой слона. Во время национальных праздников девочке дарят подарки и деньги, а взамен просят благословения.

Об это пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Star.

Вскоре Лакшими перенесла операцию по удалению хобота, и вместо него на лице девочки остались два носа. Врачи порекомендовали семье девочки подождать, пока она повзрослеет, чтобы в будущем решить, какие пластические операции помогут полностью исправить ее внешность.