Эрдоган предлагает создать справедливый миропорядок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 сентября выступит с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где заявит о решительной поддержке Анкарой многосторонности и цели установления более справедливого миропорядка. Об этом сообщает Анадолу.

«В своем выступлении я подчеркну решительную поддержку Турцией многосторонности и цели установления более справедливого мирового порядка. Поделюсь нашим видением по ключевым вопросам повестки дня ООН. Представлю с трибуны ГА ООН наш подход к вызовам, которые угрожают всему человечеству», - заявил Эрдоган на пресс-конференции.