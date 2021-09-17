Эрдоган предлагает создать справедливый миропорядок
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 сентября выступит с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где заявит о решительной поддержке Анкарой многосторонности и цели установления более справедливого миропорядка. Об этом сообщает Анадолу.
«В своем выступлении я подчеркну решительную поддержку Турцией многосторонности и цели установления более справедливого мирового порядка. Поделюсь нашим видением по ключевым вопросам повестки дня ООН. Представлю с трибуны ГА ООН наш подход к вызовам, которые угрожают всему человечеству», - заявил Эрдоган на пресс-конференции.
Эрдоган сообщил, что представит и свою книгу «Более справедливый мир возможен» лидерам, с которыми проведет встречи.
«Книга «Более справедливый мир возможен» издана на английском, арабском, турецком и французском языках. Экземпляры этой книги я представлю своим собеседникам», - добавил турецкий лидер.
Отвечая на вопросы журналистов, глава государства отметил, что Анкара хочет видеть, что ее оппоненты, в частности греческая сторона, предприняли необходимые шаги.
«В противном случае мы примем должное решение и будем действовать в соответствии с ним», - подчеркнул глава государства, комментируя последние обвинения в адрес Турции премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
Кроме того, президент сообщил, что намерен затронуть на сессии Генассамблеи ООН тему миграции, поскольку наибольший груз ответственности в этом вопросе несет именно Турция.