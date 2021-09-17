Бойцы ПКК готовили теракт против Турции
Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 10 террористов PKK/YPG на севере Сирии.
Как сообщает Анадолу, боевики готовили теракт в зоне проведения операции «Источник мира».
Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 10 террористов PKK/YPG на севере Сирии.
Как сообщает Анадолу, боевики готовили теракт в зоне проведения операции «Источник мира».
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