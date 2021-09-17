Бойцы ПКК готовили теракт против Турции

Министерство национальной обороны Турции сообщило о нейтрализации 10 террористов PKK/YPG на севере Сирии.

Как сообщает Анадолу, боевики готовили теракт в зоне проведения операции «Источник мира».