Владимир Решетов, спецкор 16:41

Первая полностью гражданская, туристическая космическая миссия под названием Inspiration4 успешно завершилась приводнением капсулы космического корабля Crew Dragon в Атлантическом океане. Это произошло сегодня утром около 6 часов по среднеевропейскому времени. Многое в этом полете на орбиту было впервые. Например, впервые с давнего полета астронавтов к телескопу Hubble космический корабль поднялся на такую высокую орбиту — 575 километров. Впервые на борту был астронавт с протезом. В первый раз пилотом была темнокожая женщина. Самый молодой американец в космосе, тоже впервые, находился на борту Crew Dragon.

Впервые компания Илона Маска управляла одновременно тремя аппаратами Crew Dragon в космосе. Впервые в носовой части корабля было смонтировано окно-купол с обзором 360 градусов для наблюдения за Землей. Кстати, и приводнение космического корабля компании SpaceX было первым в Атлантике. Последний недавний большой успех в области космического туризма с участием Джеффа Безоса и ракеты New Shepard от Blue Origin вызвал у многих профессионалов негативную реакцию. Та экзотическая «турпоездка», почти как на «американских горках», с официально непризнанным достижением границы космоса не вызвала на Земле восторгов, за исключением, может быть, самого миллиардера-пилота Безоса. Кстати, и NASA не признала участников этих двух рейсов астронавтами. А вот миссия Inspiration4 Илона Маска может стать лучшей демонстрацией того, как космический туризм связан с космической экономикой, которая представляет собой уже нечто большее, чем роскошное приключение. Да, «поездка» на орбиту, говоря современным языком, чертовски крутая. Считается, что для того, чтобы стать сверхбогатым или выиграть рекламный конкурс, нужно вдохновение. Но это все равно не сделает вас образцом для подражания. А то, что выделяет экипаж Crew Dragon из ряда «космотуристов», так это биографии его членов перед полетом в космос. Вот, например, командир команды - Джаред Исаакман, - молодой человек, который уже в свои 16 лет основал компанию стоимостью в миллиард долларов. Надо отметить, что он не только бизнесмен: у него богатый опыт полетов на реактивных самолетах — коммерческих и военных, а в активе - несколько мировых рекордов. В том числе, скорости полета вокруг света. Он участвовал в более чем 100 авиашоу, выполняя фигуры пилотажа высокого уровня сложности. При этом участие в них миллионер посвящал благотворительным целям.

Или Хейли Арсено, выжившая в детстве после рака — саркомы колена, но вернувшаяся в больницу уже в качестве помощника врача по уходу за больными подростками. А еще Сиан Проктор, - чернокожая женщина с докторской степенью и карьерой научного сотрудника высокого уровня. Даже самый «логичный» член экипажа в этом полете, инженер авиакомпании Lockheed Martin - Крис Сембровски, хоть и служил своей стране в военно-воздушных силах США, но получил заветное место на борту от своего настоящего и щедрого друга, выигравшего конкурс, и отказавшегося в его пользу. Что еще делает это путешествие примечательным, так это то, что это первый полностью частный полет на орбиту. И еще: другие недавние туристические миссии, стартовав, были в космическом пространстве считанные минуты. Но пассажиры Ispiration4 провели на высокой орбите над планетой трое суток. И хотя предыдущие орбитальные туристы США совершали полеты на государственных ракетах к построенным государством же космическим станциям, частная компания SpaceX осуществила полностью свой собственный проект, разработав исключительный маршрут. Это подтверждение того видения, которое было ранее у государственного агентства NASA для программы пилотируемых космических полетов. Там давно посчитали, что частный многоразовый космический аппарат мог бы доставить астронавтов на Международную космическую станцию и при этом за него NASA не пришлось бы платить всю сумму. Опыт нескольких запусков Crew Dragon и именно состоявшийся полет Inspiration4 сделал эту стратегию реальностью. Эксперты считают, что раз в этой трехдневной экспедиции все прошло хорошо, то потенциал автоматизированной транспортной системы вывода космического корабля на низкую околоземную орбиту тоже получит хорошие шансы.