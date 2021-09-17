Россия не выдала визу Виктории Нуланд

Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя в воскресенье информацию о возможности визита в Москву заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, сообщил о том, что визу ей пока что не выдали. Об этом сообщает ТАСС.

"Визу ей не выдали", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, получила ли она уже визу.

Ранее о том, что Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда Нуланд, сообщила со ссылкой на источники газета "Коммерсантъ".