Волна коронавируса в Азербайджане идет на спад

В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 734 случая заражения коронавирусом, 3 378 человек вылечились, 25 – скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.