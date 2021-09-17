Навальному запретили голосовать

Заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев заявил, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный не смог проголосовать на выборах в Госдуму из-за вступившего в силу приговора. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, согласно российскому законодательству, осужденные не могут принять участие выборах после вступления приговора в законную силу.

«У нас голосуют только лица, которые содержатся в следственных изоляторах», — отметил он на брифинге в информационном центре ЦИК России.