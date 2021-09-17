Франция порвала и со Швейцарией

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил визит в Швейцарию, запланированный на ноябрь, из-за отказа Конфедерации закупать французские истребители, передает РИА Новости информацию от швейцарских СМИ.

Согласно изданиям Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung, президент Франции через посла сообщил швейцарским властям об отмене визита в Конфедерацию для встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеланом. Официальный визит Макрона был запланирован на ноябрь и готовился шесть месяцев.

Как отмечается, французский лидер также запретил до лета 2022 года все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне. В Швейцарии указывают, что контакты на оперативном уровне и через послов продолжатся.