Ульвия Худиева, собкор 19:05

Несмотря на меры, принимаемые правительством, многочисленные публикации на эту тему в СМИ, в южном регионе страны не прекращается массовая вырубка деревьев, внесенных в Красную книгу, уничтожение эндемичных растений, чем наносится колоссальный ущерб не только природе, но и государственному бюджету. Об этом haqqin.az сообщил экоактивист Джавид Гара, отметив, что факты вырубки задокументированы и представлены в соответствующие структуры.

Посадили лес, но он не вырос… В 2016-2019 гг. в Масаллинском районе решили помочь природе и на площади в 141 га высадили сотни саженцев - деревьев местных пород. Однако замечательное начинание не задалось. Оказалось, что недостаточно только высадить саженцы, за ними надо еще и ухаживать. И вот спустя три года Масаллинское региональное лесное управление объявило проект по устроению лесного массива провалившимся… Между тем, как указывает Джавид Гара, на посадку деревьев на такой внушительной территории из бюджета ушли немалые финансовые средства. «Бюджетные деньги выделялись не только на посадку, но и на полив и уход за деревьями, но об этом местные власти как бы забыли, а через год-два объявили «лесной проект» провалившимся. Заявили, что саженцы, мол, не прижились», - пишет в редакцию экоактивист. И происходит подобное, а именно прикарманивание «лесных денег», не в первый раз. Несколько раньше районные власти объявили, что высадили деревья на площади в 136 га, заявив даже, что посадка прошла успешно и территория уже возвращена лесному фонду. «Общественные защитники природы родного края, в том числе я, побывали в этой местности, и не обнаружили не только леса, но и никаких посадок. Буквально ни одного деревца! Если учесть, что на каждый гектар якобы потратили минимум тысячу манатов, то неизвестно куда ушедшая сумма выходит весьма солидной», - справедливо возмущается Джавид Гара. Единственное, что на самом деле предприняли местные власти, так это уволили за обнародование вопиющих фактов расточительства под видом охраны природы сотрудника Масаллинского регионального лесного управления Керема Агаева. Специалист по кадастру отказался подписать сфальсифицированные акты о высадке деревьев, к чему его усиленно принуждали чиновники, и от непокорного лесовода поскорее избавились. Краснокнижные деревья идут на мебель Несуществующие посадки еще не самое страшное, гораздо хуже, что леса, которыми всегда славился регион, подвергаются варварской вырубке. Древесина столетних дубов, буков, грабов уникального гирканского типа высоко ценится производителями мебели, и местные чиновники беззастенчиво этим пользуются, продавая стволы эндемиков. «Только в селе Ходжавер Масаллинского района действуют десятки пилорам. Откуда туда поступает древесина понятно – из окрестных лесов. Нам доподлинно известно о вырубке 225 деревьев в лесничествах Джалилабада и Гейтепе. Большинство из них (дуб, азат, железное дерево) внесены в Красную книгу. Причем вырубка велась так варварски, что многие оставшиеся деревья повреждены и впоследствии высохли», - констатирует экозащитник. Но не только таким образом идет разграбление, по сути, уничтожение лесного фонда региона. Как утверждает Джавид Гара, у местных активистов имеется множество фото- и видеодоказательств того, что плодородная почва из масаллинских, астаринских, лянкяранских лесов в огромном количестве вывозится в Баку и распродается для облагораживания садов загородных вилл. Охотно покупают лесной чернозем и многочисленные кирпичные заводы.

Губят реликтовые леса и в Астаре Об уничтожении лесного фонда и в Астаринском районе в редакцию haqqin.az сообщает учитель школы в селе Бурзубенд Рамиль Асланов. Лес близ их села начали вырубать, чтобы заложить сад фейхоа. Жители Бурзубенда много лет борются за сохранение зеленой полосы вокруг своего села, иначе здесь не осталось бы ни одного дерева. «Нам противостоит практически весь штат Лянкяранского регионального лесного управления. Мы уже пять лет охраняем свой лес, буквально грудью заслоняя каждое дерево. Однако так называемые лесоводы освоили разные мерзкие уловки, к примеру, проделывают дыры в стволах, сдирают кору, поливают корни мазутом, чтобы деревья высохли. Таким образом повреждены уже около двух сотен редких деревьев. Почему сады фейхоа нужно непременно разбивать на территории, где сотни лет растут более 300 уникальных, свойственных только этой местности деревьев? Никто из чиновников лесхоза на этот вопрос ответить не может. В советское время тоже закладывали сады, но делалось это на свободной территории, которой и сейчас в нашем регионе предостаточно», - говорит учитель Асланов. Расследование под грифом «секретно» Между тем в Исполнительной власти Джалилабадского района haqqin.az заявили, что перечисленные лесничества, где, как утверждают активисты, идет вырубка, хоть территориально и относятся к Джалилабаду, находятся в ведомстве Минэкологии и им же контролируются. То есть, говоря по-русски, я не я и хата не моя - стремительно сокращающиеся в районе лесополосы чиновников от природы абсолютно не волнуют Несколько более конкретный ответ дала редакции заместитель главы ИВ Масаллинского района Айбениз Гафарова, сообщив, что по факту вырубки деревьев и вывозу почвы из земельного фонда района проведено расследование. Однако чиновница заявила, что «результаты расследования могут быть предоставлены лишь по официальному запросу», намекая, что СМИ официальным статусом не обладают. Ну а представитель ИВ по селу Бурзубенд Астаринского района Зия Рафиев, оказывается, «вообще не сталкивался с фактами нанесения ущерба деревьям» и посоветовал его жителям сообщать о подобном не журналистам, а в Министерство экологии и природных ресурсов.

Отчитывается представитель Минэкологии Как заявил haqqin.az начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде, в последние дни в соцсетях действительно появились видеозаписи, свидетельствующие о вырубке деревьев в лесничестве Джалилабада. Госслужба уже создала мониторинговую группу из четырех человек и откомандировала ее на место происшествия. «Именно в это время года идет заготовка древесины. Но все происходит в организованном порядке. Древесина поставляется в войсковые и пограничные части, образовательные учреждения, а также для газификации районов – ее используют при прокладке трубопроводов. Однако наша мониторинговая группа тщательно проверит, насколько законно производится вырубка в тех или иных местах», - сказал Азизаде. Предварительные результаты мониторинга официальный эколог не скрыл: «Проведен осмотр лесной территории Джалилабада. Незаконно вырублены не 225 деревьев, а 10»… Все остальные вырубки, по его словам, производились в соответствии со специальными знаками на стволах, которые наносят специалисты, отмечая, что эти деревья изжили свой век и их можно пускать на производство какой-либо продукции. «Данный процесс документируется и является абсолютно законным - Служба развития лесов дает на это разрешение», - подчеркнул чиновник.