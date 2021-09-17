Леонид Швец, автор haqqin.az 20:02

В России подходит к концу трехдневная процедура голосования на выборах в Государственную думу и на выборах местного и регионального значения. Обычно избирательная кампания и ее финал полны сюрпризов и драматических поворотов, что приковывает всеобщее внимание к этому демократическому соревнованию: каким же будет результат? Но в России давно иначе, а с некоторых пор сильно иначе, тут сделано все, чтобы никаких сюрпризов, а результат был известен заранее. Ведь именно эта предсказуемость позволяет власти считать себя эффективной. Сюрпризы – для слабаков. Как, собственно, и сама демократия.

Вопрос, какой процент голосов наберет «Единая Россия», конечно, представляет некоторый интерес, но совсем в ином смысле, чем это бывает в конкурентных политических системах. Ведь в российском случае к выборам просто на дальних подступах не допущены те политические силы, которые неподконтрольны Кремлю, и их представители в мажоритарных округах. Привычная же троица, которая уже долгие годы составляет компанию «единороссам» в Госдуме – КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», предельно сговорчива и доказала свою исключительную лояльность. В этот раз к их числу может добавиться партия «Новые люди» - кремлевский проект, который должен аккумулировать голоса тех, кому совсем уж невмоготу голосовать за старые бренды. Хотите новых? Ну вот они. На выборах 2016 года подобная роль отводилась Партии роста, в 2011 году – партии «Правое дело», которые до Думы так и не добрались. До начала избирательной кампании были вопросы, станет ли власть так уж активно тянуть «Единую Россию», которая сильно потеряла симпатии россиян после того, как поддержала в 2018 году пенсионную реформу, да и просто утомила своей несменяемостью. Но после того, как Владимир Путин не стал подыматься над избирательным процессом в качестве надпартийного лидера, а однозначно выступил в поддержку «Единой России», стало понятно, что проект, который поддерживает президент, не может набрать мало голосов, это было бы неприлично.

Следовательно, все, что могло помешать приличному результату, необходимо было убрать. Этим власть и занималась в течение года перед выборами. Жесткость этого отбора была, в частности, продиктована бурными протестными событиями в Беларуси после президентских выборов. Ничего даже отдаленно похожего в России Кремль допустить не мог. Одной из неожиданных жертв подготовки «Единой России» к высокому результату стал Дмитрий Медведев. Будучи формальным лидером правящей партии, он рассчитывал возглавить избирательный список. Но его личный рейтинг нынче чрезвычайно неубедителен, что могло негативно сказаться на конечном результате, поэтому во главе списка стал куда более популярный министр обороны Сергей Шойгу. У этого шага есть и другое важное последствие: Медведев лишился тем самым возможности занять после победы партийного списка на выборах пост спикера Государственной Думы. И это практически хоронит его шансы увеличить свое влияние в российской политике в важный период до 2024 года и после. Нынешняя не очень внятная должность заместителя главы Совета национальной безопасности таких возможностей не дает.

Фактор 2024 года, когда состоятся следующие президентские выборы, играет весьма важную роль на этих выборах. Ведь сейчас формируется как раз состав Госдумы, при котором они состоятся, и если сюрпризы не нужны Кремлю сейчас, то через три года и подавно. Потому и зачистка оппозиционного и даже потенциально оппозиционного поля осуществляется глубоко и жестко, и после выборов наверняка не прекратится. А инициатива Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) об «умном голосовании», когда избирателям рекомендовалось голосовать за любых кандидатов с наибольшими шансами на победу, кроме представителей «Единой России», чтобы сломать красивую картинку всенародного «одобрямса», обернулась полным разгромом ФБК, уголовным и административным преследованием его активистов, выдавливанием их из страны. Собственно, и отравление Алексея Навального, главы этого фонда, укладывается в ту же логику тотальной зачистки. Разгромлены и все СМИ, редакционная политика которых выламывалась из информационной политики Останкино.