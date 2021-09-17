«Нефтчи» одержал крупную победу в Премьер-лиге

Сегодня состоялся еще один матч 4-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

«Нефтчи» на «Баксель Арене» принимал «Кешля» и победил со счетом 3:0. На 36-й минуте Сезар Меза Колли открыл счет в матче. На 50-й минуте Раман Мачада и на 68-й Исмаил Зульфугарлы упрочили преимущество хозяев.

«Нефтчи» поднялся на 3-е место в турнирной таблице. Завтра состоится заключительный матч тура, в котором сыграют «Карабах» и «Сумгаит».

Напомним, вчера «Габала» разгромила со счетом 5:0 «Сабаил» и лидирует. А «Зиря» и «Сабах» разошлись миром – 1:1.

Турнирное положение

1. «Габала» - 10 очков (4 матча)

2. «Карабах» - 7 (3)

3. «Нефтчи» - 7 (4)

4. «Сабаил» - 6 (4)

5. «Сумгаит» - 6 (3)

6. «Зиря» - 5 (4)

7. «Сабах» - 1 (4).

8. «Кешля» - 0 (4).