Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 21:02

Американская статистика нередко преподносит сюрпризы. Вот и теперь опубликованные здесь цифры ошеломляют. Оказывается, в этой стране развитого капитализма 30 процентов американцев в возрасте от 16 до 64 лет не работают. То есть каждый третий житель страны мужского пола сидит дома. Как пишет главный редактор сайта Yahoo/Finance Энди Сервер, этот обнародованный недавно феномен стал одной из главных загадок нашего времени. Как же эти граждане зарабатывают на жизнь? Кто они - безработные, которые встают в очереди на бирже труда?

Отнюдь нет, подавляющее большинство из них вообще не ищет никакой работы, они и без нее вполне довольны жизнью и собой. Может быть, во всем виноват ковид? Если речь идет об указанной категории граждан, а не о вынужденно безработных, которые ее лишились из-за того, что закрылись предприятия, рестораны или туристические агентства, то можно было бы предположить, что люди сидят дома, потому что боятся заразиться. Но Сервер, изучив диаграммы, утверждает, что эта тенденция зародилась задолго до наступления зловредного ковида. Например, в октябре 1949 года в США 87.4 процентов мужского населения работало. А сейчас трудится всего лишь 67.7 процентов. У каждого из тех, кто трудиться не желает — своя история. В эту группу входят как бездомные с деформацией сознания, так и рано вышедшие на пенсию бывшие сотрудники IT компаний Силиконовой долины, которые говорят: «Раньше я работал на Facebook (Google и т.п), а теперь они работают на меня». Редактор финансового издания и его коллеги провели скрупулезное расследование и установили 7 причин, по которым американцы могут позволить себе валять дурака. Первая из них — денежные пособия, которые начали выплачиваться в марте 2020 года из-за разразившейся пандемии. Они составляют 600 долларов в неделю, которые граждане получают помимо пособия по безработице. В зависимости от штата это составляет около 3.5-4 тысячи долларов в месяц. И конечно, получая такие субсидии, превышающие месячную зарплату полицейского или почтальона, только ненормальный пойдет искать работу, если можно спокойно сидеть на диване, поглощать чипсы и смотреть бейсбол. Эксперты предполагали, что после завершения этой федеральной программы помощи число работников возрастет, но этого не случилось. Стало быть, причина в том, что безработные ориентируются и на другие источники получения дохода.

Вторую категорию составляют те, кто получает пенсии, пособия по инвалидности или деньги по судебным искам. Это поистине безграничная сфера обогащения. В США около 6 тысяч пенсионных программ на сумму 4.5 триллиона долларов. По ним в стране распределяются 23 миллиарда долларов ежегодно. И если человек начинает работать в возрасте 25 лет, то в 57 он вполне может уйти на заслуженный отдых, получая до двух третей от своего заработка. А что говорить о жертвах несчастных случаев, тех, кто получает гигантские суммы по решению суда. Один из моих друзей по Фейсбуку, живущий в Америке, справедливо пишет: «Каждый из нас знает двух-трех таких «инвалидов». А еще один знакомый адвокат сказал мне однажды то ли в шутку, то ли всерьез: «Встань в ветреную погоду под каким–нибудь рекламным щитом, и если он упадет рядом с тобой, лишь слегка задев, я обещаю тебе как минимум 2 миллиона долларов». Третья категория - сбережения, игра на бирже и... биткойн. Средние сбережения американца составляют 73 тысячи долларов. Миллионы граждан этой страны обогащаются, покупая и продавая акции. Биржевые волны выбрасывают их на вершину успеха, и период пандемии стал парадоксальным образом одним из лучших в жизни этих игроков. Если 12 марта 2020 года, в день, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о наступлении пандемии индекс S&P 500 составлял 2480 пунктов, то сейчас он превысил 4440. А что еще было делать американцам в условиях самоизоляции, как не, прильнув к экрану компьютера, делать ставки. И, конечно, счастливчиками стали те, кто угадал тренд и поставил на биткойн. Он в тот самый мартовский день 2020 года стоил 4861 доллар, а теперь его цена больше 47 тысяч «зеленых». Обогатившиеся на биткойне забили на работу до конца жизни.

Четвертая категория — это те, кто, как говорится, работает за кэш, за наличные (в других странах –«получает зарплату в конвертах») и, таким образом, нигде не зарегистрирован и не платит налогов. В США это называется «работа под столом». Считается, что в серой экономике в год циркулирует приблизительно 22 миллиарда долларов. Пятая категория — те, кто живет за счет членов своей семьи. Статистика гласит, что 52 процента молодых американцев в возрасте от 18 до 29 лет живут в домах своих родителей, и это число значительно возросло в период пандемии. Кто-то из них делит со старшими коммунальные расходы, другие нет, но все они чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы не искать работу. В эту категорию входят также мужчины, которые отправляют на работу жен, а сами берутся ухаживать за детьми. Шестая категория, распространенная, к сожалению, далеко не только в США - нелегальные доходы, как правило, получаемые от продажи наркотиков. Назвать число тех, кто задействован в этом бизнесе, невозможно, но есть цифры арестованных по этим преступлениям. 84.9 процента из них мужчины, средний возраст – 36 лет, 49 процентов не имели криминального прошлого.