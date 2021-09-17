Люк Коффи: «В решении карабахской проблемы Азербайджан взял на себя роль ООН»

”За последние годы влияние Турции в Центральной Азии, на Кавказе и в Афганистане в значительной степени возросло". Об этом заявил военный эксперт вашингтонского исследовательского института Heritage Foundation, директор политического центра Дугласа и Сары Эллисон Люк Коффи.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на существующие трения в отношениях, союзнические отношения с Анкарой и ее особое место в НАТО приносит большую пользу США.