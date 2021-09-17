Люк Коффи: «В решении карабахской проблемы Азербайджан взял на себя роль ООН»
”За последние годы влияние Турции в Центральной Азии, на Кавказе и в Афганистане в значительной степени возросло". Об этом заявил военный эксперт вашингтонского исследовательского института Heritage Foundation, директор политического центра Дугласа и Сары Эллисон Люк Коффи.
Эксперт подчеркнул, что несмотря на существующие трения в отношениях, союзнические отношения с Анкарой и ее особое место в НАТО приносит большую пользу США.
Л.Коффи подчеркнул необходимость реформирования ООН и пересмотра роли этой организации в международной политике:
“Я не столь оптимистичен в отношении будущего ООН, учитывая ее роль в современных международных вопросах. Проблема заключается в том, что государства руководствуются своими национальными интересами и не выступают с консолидированной позицией по многим важным спорным вопросам в мире. Можно взять пример прошлогодней карабахской войны. Азербайджан был вынужден сам взять на себя роль ООН и ОБСЕ по претворению в жизнь четырех резолюций. На протяжении 30 лет ООН проявляла индифферентность и безучастное отношение к вопросу решения проблемы».