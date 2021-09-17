«Шпионов из Азербайджана» задержали в Ереване, а потом отпустили

Полиция Армении опровергла публикации в СМИ о задержании в Ереване двух граждан Турции. Об этом сообщает Новости Армении-news.am со ссылкой на пресс-службу полиции Армении.

Отмечается, что 19 сентября в 18:07 в полицию поступил анонимный звонок о появлении у одного из ювелирных магазинов в Ереване трех подозрительных лиц – «шпионов из Азербайджана».

Через несколько минут к указанному месту прибыли сотрудники ГУВД. Неизвестные были доставлены в отделение полиции. После разбирательства стало известно, что подозреваемые в шпионаже - туристы из Ирана. Задержанных отпустили.