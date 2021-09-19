Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Тель-Авив 19 сентября 2021, 22:46

В течение двух недель население Израиля терзалось мучительным вопросом – когда, наконец, будут схвачены последние двое из шести палестинских заключенных, совершивших в августе беспрецедентно дерзкий побег из самой современной и охраняемой в стране тюрьмы «Гильбоа».

Судя по всему, заключенные-палестинцы не раз смотрели голливудский фильм «Побег из Шоушенка», поскольку в точности повторили план героя этой кинодрамы. Только вместо стены, которую много лет долбил несгибаемый Энди Дюфрейн, палестинцы пробивали подземный ход на волю в полу одной из туалетных кабинок: изучив схему подземных коммуникаций тюрьмы (как позднее выяснилось, она была общедоступна на платформе Google), узники добрались до канализационной трубы с выходом на расположенное за тюремными стенами поле и, использовав её как готовый тоннель, скрылись, предварительно разделившись по двое. Важно добавить, что все шестеро, в том числе бывший командир «Бригад мучеников Аль-Аксы» в Дженине Закария Збейди, имели пожизненные или длительные сроки за участие в терактах, повлекших гибель израильтян, а потому представляли на свободе реальную опасность для гражданского населения. Эта унизительная для ШАБАС (Управление тюрем Израиля) история вызывала в обществе мощную волну недовольства, что неудивительно: такого рода проколы напрямую связаны с вопросами безопасности государства. Не случайно вопрос поимки беглецов находился под личным контролем премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Главная задача беглецов сомнений у преследователей не вызывала: используя фору в несколько часов (побег был совершен примерно в час ночи, большинство деталей для прессы по-прежнему закрыты), они должны были успеть либо просочиться на территорию Ливана, либо каким-то образом попасть в сектор Газа, где побег террористов уже праздновался автоматными очередями, фейерверками и раздачей конфет.

Впрочем, знай палестинцы о возможных масштабах преследования, они бы наверняка не стали уродовать пол тюремного туалета и, главное, портить жизнь своим многочисленным сокамерникам, чей режим после их побега был резко ужесточен. Как и следовало ожидать, вопрос поимки шести беглецов стал профессиональным вызовом для специального подразделения полиции ЯМАМ, службы внутренней безопасности ШАБАК, пограничной полиции МАГАВ и боевых подразделений ЦАХАЛа. В результате уже через трое суток четверо палестинцев были схвачены и возвращены в «Гильбоа». Значительно больше времени заняли поиски двух оставшихся на свободе узников тюрьмы - Айхама Камаджи и Мунаделя Инфиата. Один из высокопоставленных участников совместной операции израильской армии, полиции и спецслужб, отвечая на вопросы журналистов, когда наконец все заключенные будут возвращены в тюремные камеры, ответил: «Не торопите нас, вы же понимаете, что мы ищем иголку в стоге сена! Впрочем, есть и хорошая новость: мы уже знаем, где именно находится этот стог…» Оба террориста были схвачены ночью минувшей субботы в городе Дженин, расположенном на северо-западе Палестинской автономии. Хотя еще за трое суток до начала операции, в которой были задействованы тысячи полицейских и солдат, её руководители располагали оперативными данными о том, в каком именно доме на восточной окраине Дженина прячутся беглецы. Но чтобы застать их врасплох и избежать кровопролития, была использована излюбленная спецслужбами тактика «информационной морковки», когда в выпусках радионовостей сообщают, что поиск беглецов зашел в тупик или что они ведутся в ста километрах от места, где на самом деле прячутся.