После обработки 20,06% протоколов на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия" с 42,92% голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

КПРФ набирает 23,04%, ЛДПР — 8,77%. "Справедливая Россия — За правду" с 7,14% обошла "Новых людей", которые получили 6,87% голосов.

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Партия "Единая Россия" по результатам обработки 15,01% итоговых протоколов набирает 41,17% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму. Об этом сообщает Центризбирком России.

Далее идут КПРФ - 23,9%, ЛДПР - 9,07%, "Новые люди" - 7,32% и "Справедливая Россия" - 6,97%. Таким образом, пока эти пять партий преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

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Центризбирком России огласил первые результаты выборов в Госдуму после подсчета 12,25% протоколов.

Согласно данным ЦИК, на первом месте партия «Единая Россия», получившая более 40% голосов. Следом идут КПРФ (24,40%), ЛДПР (9,30%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (6,86%).

Партия «Новые люди» владельца Faberlic Алексея Нечаева набирает 7,59% голосов и имеет шансы пройти в Госдуму. Электоральный барьер на выборах в Госдуму составляет 5%.