Геннадий Зюганов о феноменальном успехе коммунистов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя первые результаты подсчета голосов на выборах депутатов Госдумы, заявил, что избиратель "услышал и поверил" КПРФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы пришли ко всем избирателям в стране и сказали: вот что мы предлагаем. Избиратель нас услышал, избиратель нам поверил, избиратель за нас проголосовал", - сказал он журналистам в воскресенье.

В свою очередь, первый зампред ЦК партии Юрий Афонин заявил, что "по всей стране, где идет подсчет голосов, показывает очень высокие результаты КПРФ".