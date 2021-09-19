Так, семье Армине Саркисян, которая незаконно проживала в Шуше, пришлось бежать в Армению. Их приютили в одном из домов Армавира. Они стали участниками программы по приему карабах ских армян, которая, по словам Армине, была прекращена еще в августе.

Программа по приему в Армении армян освобожденного Азербайджаном Карабах а перестала действовать. Армянские СМИ пишут, что карабах ские армяне в Ереване оказались в затруднительном положении.

"Хозяин дома денег с нас не берет, но если захочет сдать жилье в аренду, то желающие точно найдутся. Еще до нашего приезда этот дом сдавали, здесь есть все удобства, в том числе и мебель", – рассказала Армине корреспонденту Sputnik Армения.

По программе государство перечисляло хозяевам 120 долларов в месяц за нее и мужа.

"Сначала думали, что мы тут ненадолго и что через несколько месяцев получим жилье в Карабахе. Но решение вопроса затягивается. Уже и не надеемся. Чувствуем себя дармоедами, потому что программу остановили, а мы не в состоянии платить. Заработка едва хватает на еду и подгузники для двухлетнего ребенка", – призналась Армине.

Муж Армине нашел работу в Армавире на автомойке. Но этих средств недостаточно для того, чтобы платить за аренду жилья.

Пресс-секретарь министра труда и социальных вопросов Армении Зара Манучарян в интервью Sputnik Армения уточнила, что программа не осталась незавершенной, просто срок ее действия истек, и граждан об этом уведомили. По словам Манучарян, программа должна была действовать три месяца, но ее дважды продлевали.

"Сейчас мы думаем над новым вариантом поддержки, который позволит решить жилищные вопросы карабахских армян. То есть пока мы не можем точно сказать, будет ли продолжена программа в ее прежнем виде или же будет составлен новый проект", – сказала Манучарян.

Помимо этого, по словам Манучарян, сейчас они рекомендуют карабахским армянам воспользоваться программами занятости. Четырехмесячная программа по предоставлению карабахским армянам 125 долларов в качестве финансового содействия также завершена.