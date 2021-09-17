Первый гол Махира Эмрели в чемпионате Польши Между ног вратаря; видео
Футболист сборной Азербайджана и варшавской «Легии» Махир Эмрели забил свой первый гол в чемпионате Польши.
«Легия» принимала «Гурник» из города Ленчна и победила со счетом 3:1. Махир вышел на замену после перерыва при счете 2:0 в пользу варшавского клуба. На 79-й минуте наш форвард обокрал защитника и в борьбе с соперником смог убежать к воротам. Пробив из не самой удобной позиции, Махир умудрился попасть вратарю между ног – 3:1!
Ранее Эмрели неоднократно забивал в матчах еврокубков, но в чемпионате Польши отличился впервые.
После шести проведенных матчей «Легия», являющаяся действующим чемпионом страны, идет на 12-м месте, имея в активе 9 очков. Лидирует «Лех» из Познани, у которого 18 очков, но на два проведенных матча больше.