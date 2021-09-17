Перешедший недавно во французский «ПСЖ» Лионель Месси отказался пожать руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино, когда тот заменил его на 76-й минуте матча 6-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

Для Месси это был первый матч на родном стадионе «ПСЖ» «Парк де Пренс». Аргентинец не отметился результативными действиями, однако попал в крестовину ворот «Лиона» со штрафного. Вместо Месси на поле вышел Ашраф Хакими. В тот момент счет был 1:1. Форварда разочаровало решение тренера о замене, и он стал инициатором скандальной ситуации, недовольно посмотрев на соотечественника и не пожав ему руку.

В итоге парижане все-таки победили. В добавленное время победный гол забил Мауро Икарди. «ПСЖ» набрал 18 очков в шести матчах и занимает первое место.

Лионель Месси дебютировал за парижан во встрече Лиги 1 против «Реймса» (2:0), выйдя на замену на 66-й минуте, а также провел полный матч против «Брюгге» (1:1) в групповом раунде Лиги чемпионов. Пока аргентинец не открыл счет голам за «ПСЖ».