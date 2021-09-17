Шольц ближе других к посту канцлера Германии
Кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов, министр финансов Олаф Шольц выиграл последние, третьи теледебаты, свидетельствуют результаты опроса исследовательского института Forsa.
Заключительный, третий раунд предвыборных теледебатов прошел в ФРГ в воскресенье вечером в прямом эфире телеканалов Pro7 и Sat1. На пост канцлера на этих выборах будут претендовать три кандидата - это представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель Армин Лашет, политик Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц и кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок.
Выступление Шольца сочли убедительным 42% телезрителей, Армина Лашета - 27%, Бербок - 25%.