Медведев закашлял, Лаврова с Шойгу – нет, Путин – на изоляции

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не смог приехать в общественный штаб партии после голосования в Госдуму из-за болезни, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в интервью «Интерфаксу».

«Только что разговаривал с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он приболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня быть вместе с нами», — сказал Турчак собравшимся. Что стало причиной недомогания Медведева, он не уточнил.

В общественный штаб «Единой России» по неизвестной причине также не пришли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, которые возглавляли список партии на выборах.

А с 14 сентября президент России Владимир Путин ушел на изоляцию после того, как целый день общался с сотрудником своей администрации, который «поздновато ревакцинировался» и заразился коронавирусом. Путин говорил, что в его окружении ковидом заболели несколько десятков человек.