Тагиев так разозлился, что поджег тестя и тещу

В Насиминскую районную прокуратуру поступила информация о том, что 19 сентября Муталлим Бабаев и его жена Таира Бабаева получили ожоги различной степени тяжести.

Как сообщили в прокуратуре района, Ровшан Тагиев, придя в дом родителей жены, облил бензином и поджег квартиру своего тестя Муталлима Бабаева, в результате мужчина и его супруга Таира Бабаева получили ожоги различной степени тяжести.

В прокуратуре Насиминского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.4 (покушение на убийство с особой жестокостью или общеопасным способом) и 29, 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса. Ровшан Тагиев задержан и привлечен к следствию.