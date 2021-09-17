Впервые за 10 лет: Баку и Киев увеличат квоты разрешений на перевозки

Баку и Киев договорились об увеличении квот и разрешений для украинских перевозчиков на 2022 год. Об этом сообщает украинский Правительственный портал.

"В 2021 году украинская сторона получит дополнительно 850 универсальных разрешений и 150 для перевозок в/из третьих стран, а на 2022 на 45% увеличена квота универсальных разрешений - до 3200, и на 27% разрешений для перевозок в/из третьих стран - до 1400", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данное увеличение квот разрешений в Азербайджане для украинских перевозчиков стало первым за последние 10 лет.

Во время переговоров стороны также обсудили текущее состояние товарооборота между странами и обменялись статистическими данными о выполненных рейсах автомобильными перевозчиками.

Кроме того, азербайджанская сторона по просьбе украинской делегации сообщила, что в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, в случае, когда товар из третьей страны не растаможивается, а лишь перегружается на территории Украины, контролирующие органы будут требовать разрешение в/из третьих стран.