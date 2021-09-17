В США раздали «Эмми»

В США состоялась 73-я церемония вручения премии «Эмми» — телевизионного аналога «Оскара». Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе, его вели американский телеведущий и комик Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон. Об этом пишет ТАСС.

В этом году приз за лучший драматический сериал получила «Корона». Всего картина стала лидером по общему числу номинаций, претендовав на награду сразу в 24 категориях. Лучшим комедийным сериалом стал «Тед Лассо», а лучшим мини-сериалом - «Ход королевы».

Джин Смарт и Джейсон Судейкис стали обладателями премии за главные роли в комедийных сериалах. Звезда сериала «Корона» получили награды за ведущие роли в драматическом сериале. Кейт Уинслет удостоилась премии за лучшую женскую роль в мини-сериале. Среди мужчин аналогичную награду получил Юэн Макгрегор.