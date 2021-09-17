Российский вице-премьер рассказал о ходе переговоров между Баку и Ереваном

Баку, Ереван и Москва настроены на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, сказал вице-премьер России Алексей Оверчук журналистам на полях армяно-российского бизнес-форума в Ереване.

"Трехсторонняя рабочая группа проводит встречи. Последняя встреча, седьмая по счету, состоялась в середине августа в Москве. Все стороны настроены на деблокирование экономических и транспортных связей в регионе. Идет обсуждение, как это сделать", – сказал Оверчук, которого цитируют армянские СМИ.

По мнению российского премьера, очевидно, что восстановление транспортных маршрутов позволит создать новые возможности для расширения и увеличения товарооборота, в том числе между Арменией и Россией.

А вице-премьер Армении Мгер Григорян отметил, что открытие коммуникаций положительно скажется на экономике, добавив при этом, что о конкретных цифрах говорить пока рано.