Число погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете выросло до восьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"В результате восемь человек погибли, еще несколько пострадали", - уточнили в СК. В Минздраве подтвердили эту информацию, уточнив, что медпомощь оказывается 24 пострадавшим.

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Попытка массового убийства произошла в вузе на Урале. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, неизвестный ворвался в Пермский государственный университет и открыл стрельбу, есть жертвы и пострадавшие.

Вуз призвал учащихся, находящихся на кампусе, покинуть территорию, если возможно, а тех, кто остается в аудиториях, запереть их и затаиться. При этом студенты покидают здание, выпрыгивая из окон.

По информации Znak, на университет напал 18-летний студент Тимур Бекмансуров. Открывший стрельбу задержан, сообщает МВД РФ. Как пишет «Коммерсант», Бекмансуров в соцсети объяснил мотивы нападения. Стрелок отметил, что это не теракт. Молодой человек «описывает, как купил оружие и выбирал объект атаки». «Сначала он намеревался открыть стрельбу в своей бывшей школе, — отмечает издание. — Потом выбрал университет, в котором хотел учиться на юридическом факультете».