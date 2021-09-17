Азербайджанскому врачу из-за коронавируса требуется пересадка легких

Еще двое известных азербайджанских врачей заразились коронавирусом, одному из них требуется пересадка легких. Об этом haqqin.az сообщили их коллеги.

Согласно информации, хирург Ниязи Эминов в настоящее время помещен в реанимационное отделение «Ени Клиника». У него наблюдается эффект матового стекла с поражением 90% легких.

В то же время началась кампания по организации пересадки легких врачу Рамилю Гасанлы. В настоящее время он госпитализирован в отделение реанимации Университета Гази в Турции.

Сообщается, что на прошлой неделе от коронавируса скончалась терапевт Сумгаитского диагностического центра Алмаз Гаджиева.