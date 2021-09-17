Азербайджанскому врачу из-за коронавируса требуется пересадка легких

Бюро М.С. haqqin.az

Еще двое известных азербайджанских врачей заразились коронавирусом, одному из них требуется пересадка легких. Об этом haqqin.az сообщили их коллеги.

Согласно информации, хирург Ниязи Эминов в настоящее время помещен в реанимационное отделение «Ени Клиника». У него наблюдается эффект матового стекла с поражением 90% легких.

В то же время началась кампания по организации пересадки легких врачу Рамилю Гасанлы. В настоящее время он госпитализирован в отделение реанимации Университета Гази в Турции.

Сообщается, что на прошлой неделе от коронавируса скончалась терапевт Сумгаитского диагностического центра Алмаз Гаджиева.