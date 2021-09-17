Австралия ответила Франции: это выгодно для нас

Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что расторжение заключенного в 2016 году соглашения с Францией о строительстве дизельных подводных лодок отвечает национальным интересам Канберры.

«Понятно, что вторая сторона, участвующая в контракте [при его разрыве], будет огорчена и разочарована. Я это понимаю, но в равной степени, я уверен, будет понятно и то, что национальные интересы Австралии превыше всего. Они должны быть на первом месте, и так и было. Интересам Австралии лучше всего отвечает трехстороннее партнерство, которое я смог сформировать с президентом Байденом и премьер-министром Джонсоном», – передает ТАСС слова Моррисона в эфире телеканала SBS.

Также премьер-министр отметил, что у него всегда были «глубокие и серьезные опасения» и сомнения в том, что заказанных у французской судостроительной компании Naval Group подводных лодок будет недостаточно для «защиты суверенных интересов Австралии».

«Я понимаю разочарование французского правительства и тех, кто работал над проектом, но Австралия, как и любая суверенная нация, должна принимать решения, отвечающие интересам национальной обороны, и это то, что мы сделали в существующих обстоятельствах», – подчеркнул глава австралийского правительства.

Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности.