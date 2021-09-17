Дети сербского футболиста «Нефтчи» поют гимн Азербайджана видео
Футбольный клуб «Нефтчи» распространил видео, на котором дети сербского защитника команды Воислава Станковича поют гимн Азербайджана.
Действие заснято перед началом вчерашнего матча чемпионата Азербайджана между «Нефтчи» и «Кешля» (3:0).
Воислав Станкович уже шесть лет играет в Азербайджане. Он приехал в нашу страну в 2015 году и выступал за «Интер». Затем перешел в «Габалу», в составе которой провел большую часть своей азербайджанской карьеры, а в 2019 году стал футболистом «Нефтчи».