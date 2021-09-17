В 15 школах Баку назначили новых директоров
В 15 общеобразовательных учреждениях, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, назначены новые директора.
Как сообщили в Управлении, новые назначения произведены на вакантные должности в бакинских средних школах №№ 109, 136, 156, 170, 172, 173, 31, 21, 229, 262, 312, 52, 55, 59, 96.
Новые директора школ успешно прошли все этапы соответствующего конкурса по приему на работу (прием электронных документов, тестовый экзамен, собеседование и размещение на вакантные места).