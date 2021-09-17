Лавров и Шойгу могут отказаться от депутатских мандатов

Министры обороны и иностранных дел РФ Сергей Шойгу и Сергей Лавров, скорее всего, откажутся от мандатов депутатов Госдумы после победы партии "Единая Россия" на парламентских выборах в России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на три информированных источника.

Также, по данным источников, не пойдет в Госдуму и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Потенциально в нижней палате парламента могут оказаться глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова, сказал один из источников. Второй источник сказал Интерфаксу, что депутатский мандат сохранит только Кузнецова.

Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова составляли первую пятерку партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму по федеральному округу.

Согласно последним данным ЦИК, обнародованным после обработки 90,3% протоколов, "Единая Россия" лидирует на думских выборах, набирая 49,65% голосов избирателей по федеральным спискам. Согласно данным по одномандатным округам после обработки 90,19% протоколов, "Единая Россия" лидирует в 196 округах.