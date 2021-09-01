С приходом нового менеджмента налоговая задолженность Baku Steel Company выросла в три раза

Как сообщает «Туран» со ссылкой на данные Государственной налоговой службы, только за последнюю неделю сумма начисленных и неоплаченных налогов увеличилась на 237 тыс. манатов.

После прихода в марте этого года нового менеджмента налоговая задолженность ООО “Baku Steel Company” (BSC) выросла примерно в три раза и достигла 6,3 млн. манатов ($3,7 млн.).

На минувшей неделе Наримановский районный суд города Баку приступил к рассмотрению иска против BSC по факту вывоза за пределы страны валютных средств. Деньги оплачены, а товар не поступил в установленные законодательством сроки. О сумме денежных средств не сообщается.

В Бакинском коммерческом суде продолжается рассмотрение также и иска Центробанка и ликвидационной комиссии ЗАО “Bank Standard” о погашении Baku Steel Company кредита.

Примечательно, что производственные показатели металлургической промышленности в этом году значительно улучшились. По данным Госкомстата, за восемь месяцев производство товарной стали (188,4 тыс. тонн) увеличилось на 15,4%, строительной арматуры (184,6 тыс. тонн) – 21%. BSC не раскрывает собственные объемы производства, хотя известно, что компании принадлежит лидирующее место в отечественной черной металлургической промышленности.