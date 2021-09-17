Саакашвили заявил, что «Северный поток-2» может быть полезен Украине

Газопровод «Северный поток-2» может быть полезен Украине, потому что украинцы будут добывать собственный газ, заявил руководитель исполкома Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили польскому порталу Energetyka24.

«У Украины достаточно собственного газа… Это (завершение газопровода) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», — отметил Саакашвили, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и начать экспортировать его.